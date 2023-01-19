Бьорн Мейер - статистика
#14 | Защитник
|Имя
|Бьорн
|Фамилия
|Мейер
|Команда
|Брюгге
|Состав
|Основной
|Родной город
|Гронинген
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 марта 2003 (19 лет)
|Рост
|190
Стоимость:
€ 6,50
млн
|Имя
|Бьорн
|Фамилия
|Мейер
|Команда
|Брюгге
|Состав
|Основной
|Родной город
|Гронинген
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 марта 2003 (19 лет)
|Рост
|190
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|07.03.2023
|1' - 90'
|Бенфика
|5:1
|Брюгге
|Лига чемпионов, 1/8 финала, ответный матч
|87' 48'
|03.03.2023
|1' - 90'
|Остенде
|3:0
|Брюгге
|Бельгия. Про-Лига, 28 тур
|26.02.2023
|1' - 90'
|Брюгге
|2:0
|Гент
|Бельгия. Про-Лига, 27 тур
|72'
|19.02.2023
|1' - 38'
|Серкль Брюгге
|2:2
|Брюгге
|Бельгия. Про-Лига, 26 тур
|15.02.2023
|1' - 90'
|Брюгге
|0:2
|Бенфика
|Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч
|10.02.2023
|1' - 90'
|Брюгге
|1:1
|Юнион СЖ
|Бельгия. Про-Лига, 25 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Брюгге
|25
|2
|4
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.03.2023
|1' -90'
|Остенде (Остенде)
|3:0
|Брюгге (Брюгге)
|26.02.2023
|1' -90'
|Брюгге (Брюгге)
|2:0
|Гент (Гент)
|72'
|19.02.2023
|1' -38'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|2:2
|Брюгге (Брюгге)
|10.02.2023
|1' -90'
|Брюгге (Брюгге)
|1:1
|Юнион СЖ (Брюссель)
|05.02.2023
|1' -90'
|Антверпен (Антверпен)
|0:0
|Брюгге (Брюгге)
|71'
|29.01.2023
|1' -90'
|Зюлте-Варегем (Варегем)
|1:2
|Брюгге (Брюгге)
|45'
|22.01.2023
|1' -90'
|Брюгге (Брюгге)
|2:2
|Шарлеруа (Шарлеруа)
|19.01.2023
|1' -90'
|Сент-Труйден (Брюссель)
|1:1
|Брюгге (Брюгге)
|51'
|15.01.2023
|1' -90'
|Брюгге (Брюгге)
|1:1
|Андерлехт (Брюссель)
|08.01.2023
|1' -80'
|Генк (Генк)
|3:1
|Брюгге (Брюгге)
|21'
|26.12.2022
|1' -90'
|Брюгге (Брюгге)
|1:1
|Оуд-Хеверли (Левен)
|13.11.2022
|1' -90'
|Брюгге (Брюгге)
|2:2
|Антверпен (Антверпен)
|06.11.2022
|1' -90'
|Гент (Гент)
|2:0
|Брюгге (Брюгге)
|29.10.2022
|1' -90'
|Брюгге (Брюгге)
|4:2
|Остенде (Остенде)
|22.10.2022
|1' -59'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|2:2
|Брюгге (Брюгге)
|1' 56'
|19.10.2022
|1' -90'
|Брюгге (Брюгге)
|3:0
|Сент-Труйден (Брюссель)
|71'
|16.10.2022
|75' -90'
|Андерлехт (Брюссель)
|0:1
|Брюгге (Брюгге)
|90'
|08.10.2022
|Был в запасе
|Брюгге (Брюгге)
|0:2
|Вестерло (Вестерло)
|01.10.2022
|Был в запасе
|Брюгге (Брюгге)
|3:0
|Мехелен (Мехелен)
|18.09.2022
|1' -71'
|Стандард (Льеж)
|3:0
|Брюгге (Брюгге)
|10.09.2022
|Был в запасе
|Серен (Серен)
|0:2
|Брюгге (Брюгге)
|02.09.2022
|1' -78'
|Брюгге (Брюгге)
|4:0
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|26.08.2022
|1' -82'
|Шарлеруа (Шарлеруа)
|1:3
|Брюгге (Брюгге)
|21.08.2022
|1' -90'
|Брюгге (Брюгге)
|2:1
|Кортрейк (Кортрейк)
|45'
|14.08.2022
|1' -90'
|Оуд-Хеверли (Левен)
|0:3
|Брюгге (Брюгге)
|05.08.2022
|1' -75'
|Брюгге (Брюгге)
|1:1
|Зюлте-Варегем (Варегем)
|31.07.2022
|61' -90'
|Эйпен (Эйпен)
|2:1
|Брюгге (Брюгге)
|24.07.2022
|1' -61'
|Брюгге (Брюгге)
|3:2
|Генк (Генк)