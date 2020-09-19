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Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Команды
Газиантеп
Абакар Силла
Статистика
€ 2,50 млн
Абакар Силла - статистика
Газиантеп
25 декабря 2002 (23)
#21 | Защитник
183 см
Кот-д'Ивуар
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Турция. Суперлига, 6 тур
Коджаэлиспор
2 : 0
19.09.2026
Газиантеп
Был в запасе
Статистика по турнирам
Франция. Кубок 2025/2026
Франция. Лига 1 2025/2026
Франция. Кубок 2024/2025
Франция. Лига 1 2024/2025
Товарищеские матчи. Сборные 2023
Франция. Кубок 2023/2024
Франция. Лига 1 2023/2024
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Товарищеские матчи. Сборные 2022
Команда
И
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2
0
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0
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Страсбур
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 22 тур
Монако
3 : 1
13.02.2026
Нант
1' - 46'
Франция. Лига 1, 21 тур
Нант
0 : 1
07.02.2026
Лион
71' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Страсбур
2 : 1
18.01.2026
Метц
Был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Ницца
1 : 1
03.01.2026
Страсбур
89' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Тулуза
1 : 0
06.12.2025
Страсбур
Был в запасе
Франция. Лига 1, 14 тур
Страсбур
1 : 2
30.11.2025
Брест
Был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Ланс
1 : 0
22.11.2025
Страсбур
Был в запасе
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
5 : 0
05.10.2025
Анжер
Был в запасе
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