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    Исмаэль Кандусс - статистика

    #59 | Защитник
    Имя Исмаэль
    Фамилия Кандусс
    Команда Юнион СЖ
    Состав Основной
    Родной город Лилль
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 12 ноября 1997 (25 лет)
    Рост 192
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 Был в запасе Юнион СЖ 2:1 Эйпен Бельгия. Про-Лига, 28 тур
    25.02.2023 1' - 64' Вестерло 4:2 Юнион СЖ Бельгия. Про-Лига, 27 тур
    18.02.2023 1' - 46' Юнион СЖ 2:4 Стандард Бельгия. Про-Лига, 26 тур
    10.02.2023 1' - 90' Брюгге 1:1 Юнион СЖ Бельгия. Про-Лига, 25 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Юнион СЖ 21 1 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 Был в запасе Юнион СЖ (Брюссель) 2:1 Эйпен (Эйпен)
    25.02.2023 1' -64' Вестерло (Вестерло) 4:2 Юнион СЖ (Брюссель)
    18.02.2023 1' -46' Юнион СЖ (Брюссель) 2:4 Стандард (Льеж)
    10.02.2023 1' -90' Брюгге (Брюгге) 1:1 Юнион СЖ (Брюссель)
    05.02.2023 Был в запасе Юнион СЖ (Брюссель) 4:0 Зюлте-Варегем (Варегем)
    28.01.2023 1' -90' Шарлеруа (Шарлеруа) 0:1 Юнион СЖ (Брюссель)
    21.01.2023 1' -90' Юнион СЖ (Брюссель) 1:0 Оуд-Хеверли (Левен)
    18.01.2023 1' -90' Серкль Брюгге (Брюгге) 1:1 Юнион СЖ (Брюссель)
    15.01.2023 1' -90' Юнион СЖ (Брюссель) 2:0 Антверпен (Антверпен)
    08.01.2023 1' -78' Андерлехт (Брюссель) 1:3 Юнион СЖ (Брюссель)
    45'
    26.12.2022 1' -90' Юнион СЖ (Брюссель) 3:0 Остенде (Остенде)
    13.11.2022 1' -90' Стандард (Льеж) 2:3 Юнион СЖ (Брюссель)
    22'
    06.11.2022 1' -90' Юнион СЖ (Брюссель) 1:1 Вестерло (Вестерло)
    30.10.2022 1' -90' Серен (Серен) 1:2 Юнион СЖ (Брюссель)
    22.10.2022 1' -90' Юнион СЖ (Брюссель) 2:2 Брюгге (Брюгге)
    19.10.2022 1' -90' Юнион СЖ (Брюссель) 2:0 Гент (Гент)
    16.10.2022 1' -90' Остенде (Остенде) 1:6 Юнион СЖ (Брюссель)
    09.10.2022 1' -90' Юнион СЖ (Брюссель) 2:1 Серкль Брюгге (Брюгге)
    01.10.2022 1' -90' Оуд-Хеверли (Левен) 0:3 Юнион СЖ (Брюссель)
    20'
    18.09.2022 Был в запасе Эйпен (Эйпен) 1:2 Юнион СЖ (Брюссель)
    11.09.2022 1' -90' Юнион СЖ (Брюссель) 1:2 Генк (Генк)
    04.09.2022 1' -90' Зюлте-Варегем (Варегем) 1:3 Юнион СЖ (Брюссель)
    31.08.2022 Был в запасе Антверпен (Антверпен) 4:2 Юнион СЖ (Брюссель)
    28.08.2022 Был в запасе Юнион СЖ (Брюссель) 2:1 Андерлехт (Брюссель)
    13.08.2022 1' -90' Юнион СЖ (Брюссель) 2:1 Кортрейк (Кортрейк)
    06.08.2022 Был в запасе Мехелен (Мехелен) 3:0 Юнион СЖ (Брюссель)
    23.07.2022 1' -90' Сент-Труйден (Брюссель) 1:1 Юнион СЖ (Брюссель)
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