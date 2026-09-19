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Главная
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Команды
Трабзонспор
Метехан Мимароглу
Статистика
€ 400 тыс
Метехан Мимароглу - статистика
Трабзонспор
7 июля 1994 (32), Стамбул
#77 | Нападающий
178 см
Турция
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Турция. Суперлига, 6 тур
Трабзонспор
4 : 0
19.09.2026
Галатасарай
Был в запасе
Турция. Суперлига, 5 тур
Коньяспор
1 : 0
12.09.2026
Трабзонспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 4 тур
Трабзонспор
5 : 0
06.09.2026
Генчлербирлиги
63' - 90'
Статистика по турнирам
Турция. Суперлига 2026/2027
Турция. Суперлига 2025/2026
Турция. Суперлига 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Трабзонспор
3
0
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 6 тур
Трабзонспор
4 : 0
19.09.2026
Галатасарай
Был в запасе
Турция. Суперлига, 5 тур
Коньяспор
1 : 0
12.09.2026
Трабзонспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 4 тур
Трабзонспор
5 : 0
06.09.2026
Генчлербирлиги
63' - 90'
Турция. Суперлига, 3 тур
Амед
2 : 1
31.08.2026
Трабзонспор
71' - 90'
Турция. Суперлига, 2 тур
Трабзонспор
2 : 1
23.08.2026
Истанбул Башакшехир
Был в запасе
Турция. Суперлига, 1 тур
Касымпаша
1 : 1
15.08.2026
Трабзонспор
1' - 58'
43'
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