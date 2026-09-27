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Испания. Сегунда
Команды
Вальядолид
Жюльен Понко
Статистика
€ 2 млн
Жюльен Понко - статистика
Вальядолид
28 ноября 2000 (25)
#21 | Полузащитник
170 см
Франция
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Испания. Сегунда, 7 тур
Вальядолид
3 : 1
27.09.2026
Кордоба
1' - 81'
38'
81'
Испания. Сегунда, 6 тур
Сеута
1 : 1
20.09.2026
Вальядолид
1' - 70'
53'
Испания. Сегунда, 5 тур
Вальядолид
0 : 3
13.09.2026
Овьедо
1' - 69'
Испания. Сегунда, 4 тур
Вальядолид
1 : 0
05.09.2026
ФК Андорра
1' - 90'
62'
Статистика по турнирам
Испания. Сегунда 2026/2027
Испания. Сегунда 2025/2026
Франция. Лига 2 2024/2025
Франция. Кубок 2023/2024
Франция. Лига 1 2023/2024
Франция. Кубок 2022/2023
Франция. Лига 1 2022/2023
Франция. Кубок 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Вальядолид
7
0
2
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Сегунда, 7 тур
Вальядолид
3 : 1
27.09.2026
Кордоба
1' - 81'
38'
81'
Испания. Сегунда, 6 тур
Сеута
1 : 1
20.09.2026
Вальядолид
1' - 70'
53'
Испания. Сегунда, 5 тур
Вальядолид
0 : 3
13.09.2026
Овьедо
1' - 69'
Испания. Сегунда, 4 тур
Вальядолид
1 : 0
05.09.2026
ФК Андорра
1' - 90'
62'
Испания. Сегунда, 3 тур
Кадис
1 : 1
30.08.2026
Вальядолид
1' - 74'
16'
Испания. Сегунда, 2 тур
Эйбар
1 : 0
23.08.2026
Вальядолид
1' - 90'
Испания. Сегунда, 1 тур
Мальорка
2 : 0
15.08.2026
Вальядолид
1' - 85'
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