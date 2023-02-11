Тим Оэрман - статистика
#14 | Защитник
|Имя
|Тим
|Фамилия
|Оэрман
|Команда
|Бохум
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бохум
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|6 октября 2003 (19 лет)
|Рост
|189
Стоимость:
€ 600
тыс
|Имя
|Тим
|Фамилия
|Оэрман
|Команда
|Бохум
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бохум
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|6 октября 2003 (19 лет)
|Рост
|189
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Вольфсберг
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|1' -90'
|Хартберг (Хартберг)
|2:1
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|26.02.2023
|1' -90'
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|1:2
|Рапид (Вена)
|18.02.2023
|1' -90'
|Аустрия К (Клагенфурт)
|0:3
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|11.02.2023
|1' -90'
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|1:2
|Тироль (Ваттенс)