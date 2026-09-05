Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 4 млн

Тим Оэрман - статистика

Байер
6 октября 2003 (22), Бохум
#15 | Защитник
189 см
Германия
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Германия. Бундеслига, 2 тур
Байер
4 : 0
05.09.2026
Унион
Был в запасе
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Штурм
13
0
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Австрия. Бундеслига, 17 тур
Аустрия
3 : 1
14.12.2025
Штурм
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 4 тур
Штурм
1 : 3
03.12.2025
Тироль
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 15 тур
Хартберг
0 : 1
30.11.2025
Штурм
1' - 90'
11'
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Штурм
1 : 3
23.11.2025
ЛАСК
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Штурм
1 : 1
09.11.2025
Зальцбург
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
2 : 1
02.11.2025
Штурм
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Штурм
1 : 3
26.10.2025
Вольфсберг
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Блау-Вайс
3 : 4
19.10.2025
Штурм
1' - 69'
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Альтах
0 : 2
05.10.2025
Штурм
1' - 61'
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Штурм
1 : 0
28.09.2025
Хартберг
1' - 71'
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Зальцбург
0 : 2
20.09.2025
Штурм
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Штурм
0 : 1
14.09.2025
Аустрия
1' - 60'
Австрия. Бундеслига, 5 тур
Грацер
0 : 3
30.08.2025
Штурм
1' - 76'
64'
Австрия. Бундеслига, 3 тур
Рид
1 : 3
16.08.2025
Штурм
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 1 тур
ЛАСК
0 : 2
01.08.2025
Штурм
1' - 46'
Главные новости
Тренер Португалии отказался извиняться перед психанувшим Роналду
10:19
1
«Это мой последний год в «Зените»: легионер покинет Петербург после семи лет в клубе
10:03
1
ВидеоПодписчики восхитились домашним нарядом Джорджины
09:37
1
Губерниев прокомментировал заявление Дзюбы об окончании карьеры
09:09
1
Форвард Дании толкнул 72-летнего тренера Португалии
08:39
3
«Инфантильный и переоцененный»: Шнякину не нравится игрок, который теперь носит «семерку» в сборной Португалии
08:11
1
Дзюба закончил карьеру, но потом передумал; Батраков может перейти в «МЮ» или «Челси», новый клуб Месси и другие новости
02:00
Агент Дзюбы: «Мы переплюнули историю с Роналду»
01:50
5
Жезуш сделал заявление о конфликте с Роналду после 3-й победы Португалии в Лиге наций
01:30
5
Мостовой отреагировал на завершение карьеры Дзюбы
00:57
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+