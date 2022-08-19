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    Ilias Tselios - статистика

    #38 | Полузащитник
    Имя Ilias Tselios
    Позиция Полузащитник
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Волос 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.09.2022 90' -90' Волос (Волос) 0:1 ОФИ (Ираклион)
    27.08.2022 Был в запасе АЕК (Афины) 0:1 Волос (Волос)
    19.08.2022 88' -90' Волос (Волос) 3:3 Астерас (Триполис)
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