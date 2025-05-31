Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Ведат Каракуш - статистика

Завершил карьеру
28 февраля 1998 (28)
#39 | Вратарь
185 см
Турция
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Адана Демирспор
17
0
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 38 тур
Адана Демирспор
2 : 2
31.05.2025
Газиантеп
Был в запасе
Турция. Суперлига, 37 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 3
25.05.2025
Адана Демирспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 35 тур
Бешикташ
4 : 1
11.05.2025
Адана Демирспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 34 тур
Адана Демирспор
1 : 2
04.05.2025
Гезтепе
Был в запасе
Турция. Суперлига, 33 тур
Коньяспор
3 : 1
27.04.2025
Адана Демирспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 32 тур
Адана Демирспор
0 : 1
19.04.2025
Трабзонспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 31 тур
Эюпспор
6 : 0
14.04.2025
Адана Демирспор
1' - 58'
Турция. Суперлига, 30 тур
Адана Демирспор
0 : 2
04.04.2025
Кайсериспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 29 тур
Сивасспор
5 : 1
29.03.2025
Адана Демирспор
1' - 79'
Турция. Суперлига, 27 тур
Самсунспор
3 : 2
09.03.2025
Адана Демирспор
23' - 90'
Турция. Суперлига, 26 тур
Адана Демирспор
0 : 0
01.03.2025
Бодрум
1' - 38'
Турция. Суперлига, 25 тур
Аланьяспор
3 : 2
23.02.2025
Адана Демирспор
1' - 90'
53'
Турция. Суперлига, 24 тур
Адана Демирспор
1 : 1
14.02.2025
Антальяспор
46' - 90'
Турция. Суперлига, 23 тур
Галатасарай
3 : 0
09.02.2025
Адана Демирспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 22 тур
Адана Демирспор
3 : 5
02.02.2025
Касымпаша
Был в запасе
Турция. Суперлига, 20 тур
Адана Демирспор
0 : 4
19.01.2025
Фенербахче
Был в запасе
Турция. Суперлига, 19 тур
Газиантеп
1 : 0
12.01.2025
Адана Демирспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 16 тур
Адана Демирспор
2 : 1
16.12.2024
Бешикташ
Был в запасе
Турция. Суперлига, 15 тур
Гезтепе
3 : 1
07.12.2024
Адана Демирспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 14 тур
Адана Демирспор
0 : 1
30.11.2024
Коньяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 13 тур
Трабзонспор
5 : 0
25.11.2024
Адана Демирспор
1' - 90'
80'
Турция. Суперлига, 12 тур
Адана Демирспор
0 : 1
09.11.2024
Эюпспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 11 тур
Кайсериспор
0 : 0
02.11.2024
Адана Демирспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 10 тур
Адана Демирспор
2 : 4
25.10.2024
Сивасспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 8 тур
Адана Демирспор
1 : 3
06.10.2024
Самсунспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 7 тур
Бодрум
3 : 1
29.09.2024
Адана Демирспор
1' - 90'
80'
Турция. Суперлига, 6 тур
Адана Демирспор
0 : 2
22.09.2024
Аланьяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 5 тур
Антальяспор
2 : 1
16.09.2024
Адана Демирспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 4 тур
Адана Демирспор
1 : 5
31.08.2024
Галатасарай
Был в запасе
Турция. Суперлига, 3 тур
Касымпаша
2 : 2
25.08.2024
Адана Демирспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 2 тур
Адана Демирспор
1 : 2
17.08.2024
Ризеспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 1 тур
Фенербахче
1 : 0
10.08.2024
Адана Демирспор
Был в запасе
Главные новости
«Это мой последний год в «Зените»: легионер покинет Петербург после семи лет в клубе
10:03
ВидеоПодписчики восхитились домашним нарядом Джорджины
09:37
Губерниев прокомментировал заявление Дзюбы об окончании карьеры
09:09
1
Форвард Дании толкнул 72-летнего тренера Португалии
08:39
3
«Инфантильный и переоцененный»: Шнякину не нравится игрок, который теперь носит «семерку» в сборной Португалии
08:11
1
Дзюба закончил карьеру, но потом передумал; Батраков может перейти в «МЮ» или «Челси», новый клуб Месси и другие новости
02:00
Агент Дзюбы: «Мы переплюнули историю с Роналду»
01:50
5
Жезуш сделал заявление о конфликте с Роналду после 3-й победы Португалии в Лиге наций
01:30
5
Мостовой отреагировал на завершение карьеры Дзюбы
00:57
2
Журавель – о Роналду: «Наконец-то можно не оглядываться, как павлин распушает хвост»
00:45
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+