Якоб Бонде - статистика
#17 | Полузащитник
|Имя
|Якоб
|Фамилия
|Бонде
|Команда
|Виборг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|29 декабря 1993 (29 лет)
|Рост
|186
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Якоб
|Фамилия
|Бонде
|Команда
|Виборг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|29 декабря 1993 (29 лет)
|Рост
|186
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 90'
|Виборг
|2:2
|Рандерс
|Дания. Суперлига, 20 тур
|26.02.2023
|1' - 75'
|Хорсенс
|0:3
|Виборг
|Дания. Суперлига, 19 тур
|20.02.2023
|1' - 68'
|Виборг
|0:4
|Мидтьюлланд
|Дания. Суперлига, 18 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Виборг
|19
|1
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -90'
|Виборг (Виборг)
|2:2
|Рандерс (Рандерс)
|26.02.2023
|1' -75'
|Хорсенс (Хорсенс)
|0:3
|Виборг (Виборг)
|20.02.2023
|1' -68'
|Виборг (Виборг)
|0:4
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|13.11.2022
|1' -65'
|Брондбю (Бреннбю)
|0:2
|Виборг (Виборг)
|06.11.2022
|63' -90'
|Виборг (Виборг)
|1:1
|Орхус (Орхус)
|30.10.2022
|1' -66'
|Силькеборг (Силькеборг)
|1:2
|Виборг (Виборг)
|24.10.2022
|1' -90'
|Ольборг (Ольборг)
|1:3
|Виборг (Виборг)
|80'
|16.10.2022
|1' -90'
|Виборг (Виборг)
|0:0
|Оденсе (Оденсе)
|07.10.2022
|1' -73'
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|1:1
|Виборг (Виборг)
|02.10.2022
|1' -77'
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|1:1
|Виборг (Виборг)
|31'
|18.09.2022
|1' -87'
|Виборг (Виборг)
|0:0
|Брондбю (Бреннбю)
|12.09.2022
|1' -90'
|Виборг (Виборг)
|2:1
|Хорсенс (Хорсенс)
|04.09.2022
|1' -90'
|Оденсе (Оденсе)
|1:2
|Виборг (Виборг)
|28.08.2022
|1' -90'
|Виборг (Виборг)
|2:1
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|21.08.2022
|1' -57'
|Рандерс (Рандерс)
|1:0
|Виборг (Виборг)
|42'
|14.08.2022
|1' -90'
|Виборг (Виборг)
|2:0
|Силькеборг (Силькеборг)
|06.08.2022
|1' -77'
|Нордшелланд (Фарум)
|1:0
|Виборг (Виборг)
|31.07.2022
|Был в запасе
|Виборг (Виборг)
|4:2
|Копенгаген (Копенгаген)
|24.07.2022
|1' -90'
|Орхус (Орхус)
|3:1
|Виборг (Виборг)
|17.07.2022
|1' -90'
|Виборг (Виборг)
|2:1
|Ольборг (Ольборг)