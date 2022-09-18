Жан Залетел - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Жан
|Фамилия
|Залетел
|Команда
|Виборг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 сентября 1999 (23 года)
Стоимость:
€ 600
тыс
|Имя
|Жан
|Фамилия
|Залетел
|Команда
|Виборг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 сентября 1999 (23 года)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 90'
|Виборг
|2:2
|Рандерс
|Дания. Суперлига, 20 тур
|26.02.2023
|1' - 90'
|Хорсенс
|0:3
|Виборг
|Дания. Суперлига, 19 тур
|20.02.2023
|1' - 90'
|Виборг
|0:4
|Мидтьюлланд
|Дания. Суперлига, 18 тур
|73'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Виборг
|17
|0
|0
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -90'
|Виборг (Виборг)
|2:2
|Рандерс (Рандерс)
|26.02.2023
|1' -90'
|Хорсенс (Хорсенс)
|0:3
|Виборг (Виборг)
|20.02.2023
|1' -90'
|Виборг (Виборг)
|0:4
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|73'
|06.11.2022
|1' -90'
|Виборг (Виборг)
|1:1
|Орхус (Орхус)
|74'
|30.10.2022
|1' -90'
|Силькеборг (Силькеборг)
|1:2
|Виборг (Виборг)
|24.10.2022
|1' -90'
|Ольборг (Ольборг)
|1:3
|Виборг (Виборг)
|16.10.2022
|1' -90'
|Виборг (Виборг)
|0:0
|Оденсе (Оденсе)
|07.10.2022
|1' -90'
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|1:1
|Виборг (Виборг)
|90'
|02.10.2022
|1' -90'
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|1:1
|Виборг (Виборг)
|18.09.2022
|1' -90'
|Виборг (Виборг)
|0:0
|Брондбю (Бреннбю)
|12.09.2022
|1' -90'
|Виборг (Виборг)
|2:1
|Хорсенс (Хорсенс)
|04.09.2022
|1' -90'
|Оденсе (Оденсе)
|1:2
|Виборг (Виборг)
|28.08.2022
|Был в запасе
|Виборг (Виборг)
|2:1
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|21.08.2022
|1' -90'
|Рандерс (Рандерс)
|1:0
|Виборг (Виборг)
|14.08.2022
|1' -90'
|Виборг (Виборг)
|2:0
|Силькеборг (Силькеборг)
|06.08.2022
|1' -90'
|Нордшелланд (Фарум)
|1:0
|Виборг (Виборг)
|31.07.2022
|1' -90'
|Виборг (Виборг)
|4:2
|Копенгаген (Копенгаген)
|90'
|24.07.2022
|1' -90'
|Орхус (Орхус)
|3:1
|Виборг (Виборг)
|17.07.2022
|Был в запасе
|Виборг (Виборг)
|2:1
|Ольборг (Ольборг)