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    Лука Эверинк - статистика

    #24 | Защитник
    Имя Лука
    Фамилия Эверинк
    Команда Твенте
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 9 февраля 2001 (22 года)
    Рост 179
    Стоимость:
    € 150
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Твенте 3 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.11.2022 Был в запасе Спарта (Роттердам) 1:1 Твенте (Энсхеде)
    06.11.2022 57' -90' Твенте (Энсхеде) 1:1 Гоу Эхед Иглс (Девентер)
    90'
    30.10.2022 Был в запасе Твенте (Энсхеде) 3:0 РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
    23.10.2022 Был в запасе Камбур (Лиуварден) 0:1 Твенте (Энсхеде)
    16.10.2022 Был в запасе Твенте (Энсхеде) 3:0 Гронинген (Гронинген)
    09.10.2022 Был в запасе Фейеноорд (Роттердам) 2:0 Твенте (Энсхеде)
    01.10.2022 Был в запасе Твенте (Энсхеде) 3:0 Витесс (Арнем)
    18.09.2022 Был в запасе Херенвен (Херенвен) 2:1 Твенте (Энсхеде)
    11.09.2022 Был в запасе АЗ Алкмаар (Алкмаар) 1:1 Твенте (Энсхеде)
    03.09.2022 Был в запасе Твенте (Энсхеде) 2:1 ПСВ (Эйндховен)
    31.08.2022 84' -90' Твенте (Энсхеде) 4:0 Экселсиор (Роттердам)
    28.08.2022 76' -90' Волендам (Волендам) 1:0 Твенте (Энсхеде)
    14.08.2022 Был в запасе Твенте (Энсхеде) 3:0 Фортуна (Ситтард)
    07.08.2022 Был в запасе НЕК (Неймеген) 0:1 Твенте (Энсхеде)
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