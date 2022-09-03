Лука Эверинк - статистика
#24 | Защитник
|Имя
|Лука
|Фамилия
|Эверинк
|Команда
|Твенте
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 февраля 2001 (22 года)
|Рост
|179
Стоимость:
€ 150
тыс
|Имя
|Лука
|Фамилия
|Эверинк
|Команда
|Твенте
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 февраля 2001 (22 года)
|Рост
|179
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Твенте
|3
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.11.2022
|Был в запасе
|Спарта (Роттердам)
|1:1
|Твенте (Энсхеде)
|06.11.2022
|57' -90'
|Твенте (Энсхеде)
|1:1
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|90'
|30.10.2022
|Был в запасе
|Твенте (Энсхеде)
|3:0
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|23.10.2022
|Был в запасе
|Камбур (Лиуварден)
|0:1
|Твенте (Энсхеде)
|16.10.2022
|Был в запасе
|Твенте (Энсхеде)
|3:0
|Гронинген (Гронинген)
|09.10.2022
|Был в запасе
|Фейеноорд (Роттердам)
|2:0
|Твенте (Энсхеде)
|01.10.2022
|Был в запасе
|Твенте (Энсхеде)
|3:0
|Витесс (Арнем)
|18.09.2022
|Был в запасе
|Херенвен (Херенвен)
|2:1
|Твенте (Энсхеде)
|11.09.2022
|Был в запасе
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|1:1
|Твенте (Энсхеде)
|03.09.2022
|Был в запасе
|Твенте (Энсхеде)
|2:1
|ПСВ (Эйндховен)
|31.08.2022
|84' -90'
|Твенте (Энсхеде)
|4:0
|Экселсиор (Роттердам)
|28.08.2022
|76' -90'
|Волендам (Волендам)
|1:0
|Твенте (Энсхеде)
|14.08.2022
|Был в запасе
|Твенте (Энсхеде)
|3:0
|Фортуна (Ситтард)
|07.08.2022
|Был в запасе
|НЕК (Неймеген)
|0:1
|Твенте (Энсхеде)