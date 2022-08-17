Кутуз - статистика
#22 | Нападающий
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Кутузов
|Команда
|2DROTS
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|20 марта 1994 (28 лет)
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Кутузов
|Команда
|2DROTS
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|20 марта 1994 (28 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|2DROTS
|2
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.08.2022
|1' -78'
|Текстильщик (Иваново)
|1:1
(5:3)п
|2DROTS (Москва)
|17.08.2022
|1' -85'
|2DROTS (Москва)
|3:0
|Чертаново (Москва)
|50'