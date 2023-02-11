Альберто Флорес - статистика
#31 | Вратарь
|Имя
|Альберто
|Фамилия
|Флорес
|Команда
|Севилья
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|10 ноября 2003 (19 лет)
|Рост
|187
|Имя
|Альберто
|Фамилия
|Флорес
|Команда
|Севилья
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|10 ноября 2003 (19 лет)
|Рост
|187
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|Был в запасе
|Атлетико
|6:1
|Севилья
|Испания. Примера, 24 тур
|26.02.2023
|Был в запасе
|Севилья
|2:3
|Осасуна
|Испания. Примера, 23 тур
|23.02.2023
|Был в запасе
|ПСВ
|2:0
|Севилья
|Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч
|19.02.2023
|Был в запасе
|Райо Вальекано
|1:1
|Севилья
|Испания. Примера, 22 тур
|16.02.2023
|Был в запасе
|Севилья
|3:0
|ПСВ
|Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
|11.02.2023
|Был в запасе
|Севилья
|2:0
|Мальорка
|Испания. Примера, 21 тур