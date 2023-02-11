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    Альберто Флорес - статистика

    #31 | Вратарь
    Имя Альберто
    Фамилия Флорес
    Команда Севилья
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 10 ноября 2003 (19 лет)
    Рост 187
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 Был в запасе Атлетико 6:1 Севилья Испания. Примера, 24 тур
    26.02.2023 Был в запасе Севилья 2:3 Осасуна Испания. Примера, 23 тур
    23.02.2023 Был в запасе ПСВ 2:0 Севилья Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч
    19.02.2023 Был в запасе Райо Вальекано 1:1 Севилья Испания. Примера, 22 тур
    16.02.2023 Был в запасе Севилья 3:0 ПСВ Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
    11.02.2023 Был в запасе Севилья 2:0 Мальорка Испания. Примера, 21 тур
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