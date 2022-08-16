Олег Дражжук - статистика
#23 | Нападающий
|Имя
|Олег
|Отчество
|Юрьевич
|Фамилия
|Дражжук
|Команда
|Амкал
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 апреля 1990 (32 года)
|Имя
|Олег
|Отчество
|Юрьевич
|Фамилия
|Дражжук
|Команда
|Амкал
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 апреля 1990 (32 года)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Амкал
|3
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.09.2022
|1' -90'
|Амкал (Москва)
|2:2
(2:4)п
|Звезда (Санкт-Петербург)
|88'
|31.08.2022
|1' -90'
|Тверь (Тверь)
|0:1
|Амкал (Москва)
|16.08.2022
|1' -90'
|Амкал (Москва)
|1:1
(8:7)п
|Зоркий (Красногорск)