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    Денис Бескоровайный - статистика

    #32 | Нападающий
    Имя Денис
    Отчество Витальевич
    Фамилия Бескоровайный
    Команда Балашиха
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 12 декабря 2000 (22 года)
    Рост 188
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    07.04.2023 89' - 90' Балашиха 4:2 Спартак Т Россия. Вторая лига. Группа 3, 2 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Зоркий 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.08.2022 64' -90' Амкал (Москва) 1:1
    (8:7)п    		 Зоркий (Красногорск)
    209'
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