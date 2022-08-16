Денис Бескоровайный - статистика
#32 | Нападающий
|Имя
|Денис
|Отчество
|Витальевич
|Фамилия
|Бескоровайный
|Команда
|Балашиха
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 декабря 2000 (22 года)
|Рост
|188
|Имя
|Денис
|Отчество
|Витальевич
|Фамилия
|Бескоровайный
|Команда
|Балашиха
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 декабря 2000 (22 года)
|Рост
|188
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|07.04.2023
|89' - 90'
|Балашиха
|4:2
|Спартак Т
|Россия. Вторая лига. Группа 3, 2 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Зоркий
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.08.2022
|64' -90'
|Амкал (Москва)
|1:1
(8:7)п
|Зоркий (Красногорск)
|209'