Алексей Герасимов - статистика
#76 | Нападающий
|Имя
|Алексей
|Отчество
|Николаевич
|Фамилия
|Герасимов
|Команда
|Зоркий
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ярославль
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|27 июня 1999 (23 года)
|Рост
|175
|Имя
|Алексей
|Отчество
|Николаевич
|Фамилия
|Герасимов
|Команда
|Зоркий
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ярославль
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|27 июня 1999 (23 года)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Зоркий
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.08.2022
|1' -64'
|Амкал (Москва)
|1:1
(8:7)п
|Зоркий (Красногорск)