Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Алексей Герасимов - статистика

    #76 | Нападающий
    Имя Алексей
    Отчество Николаевич
    Фамилия Герасимов
    Команда Зоркий
    Состав Основной
    Родной город Ярославль
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 27 июня 1999 (23 года)
    Рост 175
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Зоркий 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.08.2022 1' -64' Амкал (Москва) 1:1
    (8:7)п    		 Зоркий (Красногорск)
    • Читайте нас: 