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    Xander Blomme - статистика

    #20 | Полузащитник
    Имя Xander Blomme
    Позиция Полузащитник
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Гоу Эхед Иглс 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.04.2023 Был в запасе Гоу Эхед Иглс (Девентер) 0:0 РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
    08.04.2023 Был в запасе Витесс (Арнем) 2:0 Гоу Эхед Иглс (Девентер)
    02.04.2023 Был в запасе Гоу Эхед Иглс (Девентер) 0:0 Аякс (Амстердам)
    18.03.2023 Был в запасе Утрехт (Утрехт) 1:2 Гоу Эхед Иглс (Девентер)
    05.03.2023 Был в запасе Камбур (Лиуварден) 4:1 Гоу Эхед Иглс (Девентер)
    26.02.2023 Был в запасе Эммен (Эммен) 2:2 Гоу Эхед Иглс (Девентер)
    19.02.2023 Был в запасе Гоу Эхед Иглс (Девентер) 2:0 Твенте (Энсхеде)
    12.02.2023 1' -46' Спарта (Роттердам) 2:1 Гоу Эхед Иглс (Девентер)
    05.02.2023 62' -90' Гоу Эхед Иглс (Девентер) 1:0 НЕК (Неймеген)
    01.02.2023 Был в запасе РКС Ваалвейк (Ваалвейк) 3:1 Гоу Эхед Иглс (Девентер)
    28.01.2023 Был в запасе ПСВ (Эйндховен) 2:0 Гоу Эхед Иглс (Девентер)
    25.01.2023 Был в запасе Гоу Эхед Иглс (Девентер) 1:4 АЗ Алкмаар (Алкмаар)
    15.01.2023 Был в запасе Гоу Эхед Иглс (Девентер) 2:2 Утрехт (Утрехт)
    07.01.2023 Был в запасе Фортуна (Ситтард) 0:2 Гоу Эхед Иглс (Девентер)
    23.10.2022 Был в запасе НЕК (Неймеген) 3:3 Гоу Эхед Иглс (Девентер)
    15.10.2022 Был в запасе Гоу Эхед Иглс (Девентер) 1:1 Херенвен (Херенвен)
    09.09.2022 Был в запасе Волендам (Волендам) 2:3 Гоу Эхед Иглс (Девентер)
    03.09.2022 Был в запасе Гоу Эхед Иглс (Девентер) 3:4 Фейеноорд (Роттердам)
    27.08.2022 Был в запасе Гоу Эхед Иглс (Девентер) 0:1 Спарта (Роттердам)
    21.08.2022 Был в запасе Гронинген (Гронинген) 1:0 Гоу Эхед Иглс (Девентер)
    13.08.2022 Был в запасе Гоу Эхед Иглс (Девентер) 2:5 ПСВ (Эйндховен)
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