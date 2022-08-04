Артту Хосконен - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Артту
|Фамилия
|Хосконен
|Команда
|ХИК
|Состав
|Основной
|Родной город
|Турку
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 апреля 1997 (25 лет)
|Рост
|186
|Имя
|Артту
|Фамилия
|Хосконен
|Команда
|ХИК
|Состав
|Основной
|Родной город
|Турку
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 апреля 1997 (25 лет)
|Рост
|186
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ХИК
|10
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.11.2022
|1' -90'
|Бетис (Севилья)
|3:0
|ХИК (Хельсинки)
|27.10.2022
|1' -90'
|ХИК (Хельсинки)
|1:2
|Рома (Рим)
|62'
|13.10.2022
|1' -90'
|Лудогорец (Разград)
|2:0
|ХИК (Хельсинки)
|06.10.2022
|1' -90'
|ХИК (Хельсинки)
|1:1
|Лудогорец (Разград)
|15.09.2022
|1' -46'
|Рома (Рим)
|3:0
|ХИК (Хельсинки)
|08.09.2022
|1' -88'
|ХИК (Хельсинки)
|0:2
|Бетис (Севилья)
|25.08.2022
|1' -90'
|Силькеборг (Силькеборг)
|1:1
|ХИК (Хельсинки)
|18.08.2022
|1' -90'
|ХИК (Хельсинки)
|1:0
|Силькеборг (Силькеборг)
|11.08.2022
|1' -90'
|ХИК (Хельсинки)
|1:0
|Марибор (Марибор)
|04.08.2022
|1' -90'
|Марибор (Марибор)
|0:2
|ХИК (Хельсинки)