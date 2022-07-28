Петар Сучич - статистика
#30 | Полузащитник
|Имя
|Петар
|Фамилия
|Сучич
|Команда
|Зриньски
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ливно
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 октября 2003 (19 лет)
|Имя
|Петар
|Фамилия
|Сучич
|Команда
|Зриньски
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ливно
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 октября 2003 (19 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Зриньски
|2
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.08.2022
|Был в запасе
|Слован (Братислава)
|3:1
(6:5)п
|Зриньски (Мостар)
|18.08.2022
|72' -90'
|Зриньски (Мостар)
|1:0
|Слован (Братислава)
|11.08.2022
|90' -90'
|Тобол (Костанай)
|1:1
|Зриньски (Мостар)
|90'
|04.08.2022
|Был в запасе
|Зриньски (Мостар)
|1:0
|Тобол (Костанай)
|28.07.2022
|Был в запасе
|Зриньски (Мостар)
|3:2
|Тирана (Тирана)
|82'