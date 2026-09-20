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Хорватия. Футбольная лига
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Локомотива
Мирко Марич
Статистика
€ 400 тыс
Мирко Марич - статистика
Локомотива
16 мая 1995 (31), Мостар
#24 | Нападающий
188 см
Хорватия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Хорватия. Футбольная лига, 8 тур
Динамо Загреб
3 : 2
20.09.2026
Локомотива
59' - 90'
Хорватия. Футбольная лига, 6 тур
Славен Белупо
2 : 1
06.09.2026
Локомотива
1' - 46'
Статистика по турнирам
Хорватия. Футбольная лига 2026/2027
Италия. Серия В 2025/2026
Италия. Кубок 2024/2025
Италия. Серия А 2024/2025
Италия. Серия А 2023/2024
Команда
И
Г
П
Ж
К
Монца
13
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия В, 21 тур
Монца
3 : 0
24.01.2026
Пескара
68' - 90'
76'
Италия. Серия В, 20 тур
Монца
2 : 2
17.01.2026
Фрозиноне
Был в запасе
Италия. Серия В, 19 тур
Виртус Энтелла
1 : 0
10.01.2026
Монца
Был в запасе
Италия. Серия В, 18 тур
Модена
1 : 2
26.12.2025
Монца
Был в запасе
Италия. Серия В, 17 тур
Монца
4 : 1
20.12.2025
Каррарезе
Был в запасе
Италия. Серия В, 16 тур
Венеция
2 : 0
13.12.2025
Монца
87' - 90'
Италия. Серия В, 15 тур
Монца
1 : 1
08.12.2025
Зюйдтироль
1' - 69'
32'
Италия. Серия В, 14 тур
Юве Стабиа
2 : 2
30.11.2025
Монца
90' - 90'
Италия. Серия В, 13 тур
Монца
1 : 0
23.11.2025
Чезена
69' - 90'
Италия. Серия В, 12 тур
Пескара
0 : 2
09.11.2025
Монца
58' - 90'
Италия. Серия В, 11 тур
Монца
1 : 0
02.11.2025
Специя
68' - 90'
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
0 : 3
28.10.2025
Монца
80' - 90'
Италия. Серия В, 9 тур
Монца
3 : 1
25.10.2025
Реджана 1919
57' - 90'
Италия. Серия В, 8 тур
Фрозиноне
0 : 1
18.10.2025
Монца
Был в запасе
Италия. Серия В, 7 тур
Монца
2 : 1
04.10.2025
Катанцаро
76' - 90'
Италия. Серия В, 6 тур
Эмполи
1 : 1
01.10.2025
Монца
Был в запасе
Италия. Серия В, 5 тур
Монца
0 : 1
27.09.2025
Падова
1' - 66'
Италия. Серия В, 4 тур
Монца
1 : 0
20.09.2025
Сампдория
1' - 66'
Италия. Серия В, 3 тур
Авеллино
2 : 1
12.09.2025
Монца
72' - 90'
Италия. Серия В, 2 тур
Бари
1 : 1
31.08.2025
Монца
Был в запасе
Италия. Серия В, 1 тур
Монца
1 : 0
23.08.2025
Мантова
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