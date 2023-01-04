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    Самуэле Виньято - статистика

    #80 | Полузащитник
    Имя Самуэле
    Фамилия Виньято
    Команда Монца
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 24 февраля 2004 (19 лет)
    Рост 172
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    08.04.2023 Был в запасе Удинезе 2:2 Монца Италия. Серия А, 29 тур
    02.04.2023 Был в запасе Монца 0:2 Лацио Италия. Серия А, 28 тур
    18.03.2023 Был в запасе Монца 1:1 Кремонезе Италия. Серия А, 27 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Монца 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.04.2023 Был в запасе Удинезе (Удине) 2:2 Монца (Монца)
    02.04.2023 Был в запасе Монца (Монца) 0:2 Лацио (Рим)
    18.03.2023 Был в запасе Монца (Монца) 1:1 Кремонезе (Кремона)
    12.03.2023 Был в запасе Верона (Верона) 1:1 Монца (Монца)
    04.03.2023 Был в запасе Монца (Монца) 2:1 Эмполи (Эмполи)
    26.02.2023 Был в запасе Салернитана (Салернитана) 3:0 Монца (Монца)
    22.01.2023 Был в запасе Монца (Монца) 1:1 Сассуоло (Сассуоло)
    14.01.2023 Был в запасе Кремонезе (Кремона) 2:3 Монца (Монца)
    07.01.2023 Был в запасе Монца (Монца) 2:2 Интер (Милан)
    04.01.2023 83' -90' Фиорентина (Флоренция) 1:1 Монца (Монца)
    13.11.2022 Был в запасе Монца (Монца) 3:0 Салернитана (Салернитана)
    10.11.2022 Был в запасе Лацио (Рим) 1:0 Монца (Монца)
    06.11.2022 Был в запасе Монца (Монца) 2:0 Верона (Верона)
    31.10.2022 Был в запасе Монца (Монца) 1:2 Болонья (Болонья)
    22.10.2022 Был в запасе Милан (Милан) 4:1 Монца (Монца)
    09.10.2022 Был в запасе Монца (Монца) 2:0 Специя (Ла Специя)
    02.10.2022 Был в запасе Сампдория (Генуя) 0:3 Монца (Монца)
    11.09.2022 Был в запасе Лечче (Лечче) 1:1 Монца (Монца)
    05.09.2022 Был в запасе Монца (Монца) 0:2 Аталанта (Бергамо)
    30.08.2022 Был в запасе Рома (Рим) 3:0 Монца (Монца)
    26.08.2022 Был в запасе Монца (Монца) 1:2 Удинезе (Удине)
    21.08.2022 Был в запасе Наполи (Неаполь) 4:0 Монца (Монца)
    13.08.2022 Был в запасе Монца (Монца) 1:2 Торино (Турин)
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