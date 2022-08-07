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    Кильян Донг - статистика

    #27 | Полузащитник
    Имя Кильян
    Фамилия Донг
    Команда Труа
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 27 сентября 2004 (18 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Труа 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.10.2022 Был в запасе Труа (Труа) 1:1 Аяччо (Аяччо)
    19.08.2022 72' -90' Лион (Лион) 4:1 Труа (Труа)
    14.08.2022 59' -90' Труа (Труа) 0:3 Тулуза (Тулуза)
    07.08.2022 84' -90' Монпелье (Монпелье) 3:2 Труа (Труа)
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