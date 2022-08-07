Кильян Донг - статистика
#27 | Полузащитник
|Имя
|Кильян
|Фамилия
|Донг
|Команда
|Труа
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|27 сентября 2004 (18 лет)
|Имя
|Кильян
|Фамилия
|Донг
|Команда
|Труа
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|27 сентября 2004 (18 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Труа
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.10.2022
|Был в запасе
|Труа (Труа)
|1:1
|Аяччо (Аяччо)
|19.08.2022
|72' -90'
|Лион (Лион)
|4:1
|Труа (Труа)
|14.08.2022
|59' -90'
|Труа (Труа)
|0:3
|Тулуза (Тулуза)
|07.08.2022
|84' -90'
|Монпелье (Монпелье)
|3:2
|Труа (Труа)