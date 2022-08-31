Энцо Чато - статистика
#29 | Защитник
|Имя
|Энцо
|Фамилия
|Чато
|Команда
|Монпелье
|Состав
|Основной
|Родной город
|Монпелье
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|23 ноября 2002 (20 лет)
|Рост
|182
Стоимость:
€ 2,50
млн
|Имя
|Энцо
|Фамилия
|Чато
|Команда
|Монпелье
|Состав
|Основной
|Родной город
|Монпелье
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|23 ноября 2002 (20 лет)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Монпелье
|12
|1
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.12.2022
|Был в запасе
|Лорьян (Лорьян)
|0:2
|Монпелье (Монпелье)
|30.10.2022
|64' -81'
|Ренн (Ренн)
|3:0
|Монпелье (Монпелье)
|22.10.2022
|1' -55'
|Монпелье (Монпелье)
|1:2
|Лион (Лион)
|15.10.2022
|1' -90'
|Ланс (Ланс)
|1:0
|Монпелье (Монпелье)
|09.10.2022
|1' -84'
|Монпелье (Монпелье)
|0:2
|Монако (Монако)
|02.10.2022
|1' -90'
|Тулуза (Тулуза)
|4:2
|Монпелье (Монпелье)
|17.09.2022
|1' -90'
|Монпелье (Монпелье)
|2:1
|Страсбур (Страсбур)
|11.09.2022
|73' -90'
|Анжер (Анжер)
|2:1
|Монпелье (Монпелье)
|04.09.2022
|58' -90'
|Монпелье (Монпелье)
|1:3
|Лилль (Лилль)
|31.08.2022
|66' -90'
|Монпелье (Монпелье)
|2:0
|Аяччо (Аяччо)
|77'
|28.08.2022
|Был в запасе
|Брест (Брест)
|0:7
|Монпелье (Монпелье)
|21.08.2022
|76' -90'
|Монпелье (Монпелье)
|1:2
|Осер (Осер)
|13.08.2022
|1' -90'
|ПСЖ (Париж)
|5:2
|Монпелье (Монпелье)
|90'
|07.08.2022
|1' -90'
|Монпелье (Монпелье)
|3:2
|Труа (Труа)