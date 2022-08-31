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    Энцо Чато - статистика

    #29 | Защитник
    Имя Энцо
    Фамилия Чато
    Команда Монпелье
    Состав Основной
    Родной город Монпелье
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 23 ноября 2002 (20 лет)
    Рост 182
    Стоимость:
    € 2,50
    млн
    Статистика по турнирам
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