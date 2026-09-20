Статистика по турнирам

Кипр. Первый Дивизион 2026/2027 Чемпионат мира 2026 Кипр. Первый Дивизион 2025/2026 Кубок африканских наций 2025 Товарищеские матчи. Сборные 2025 Отборочные матчи к ЧМ. Африка 2024/2025 Франция. Лига 2 2024/2025 Кубок африканских наций 2023 Товарищеские матчи. Сборные 2023 Франция. Лига 1 2023/2024 Франция. Кубок 2022/2023 Франция. Лига 1 2022/2023