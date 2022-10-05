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    Денис Еремеев - статистика

    #37 | Вратарь
    Имя Денис
    Фамилия Еремеев
    Команда Волга
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 17 августа 2005 (17 лет)
    Рост 188
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Волга 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.11.2022 1' -90' Нефтехимик (Нижнекамск) 1:2 Волга (Ульяновск)
    05.10.2022 Был в запасе Волга (Ульяновск) 2:1 Рубин (Казань)
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