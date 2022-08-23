Тайриз Франсуа - статистика
#35 | Полузащитник
|Имя
|Тайриз
|Фамилия
|Франсуа
|Команда
|Фулхэм
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 июля 2000 (22 года)
|Рост
|173
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Тайриз
|Фамилия
|Франсуа
|Команда
|Фулхэм
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 июля 2000 (22 года)
|Рост
|173
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Фулхэм
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.08.2022
|1' -90'
|Кроули Таун (Кроули)
|2:0
|Фулхэм (Лондон)