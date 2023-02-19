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    Натан Скитта - статистика

    #22 | Полузащитник
    Имя Натан
    Фамилия Скитта
    Команда Оденсе
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 7 мая 2002 (20 лет)
    Рост 170
    Стоимость:
    € 500
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 69' - 90' Копенгаген 7:0 Оденсе Дания. Суперлига, 20 тур
    24.02.2023 1' - 82' Нордшелланд 4:2 Оденсе Дания. Суперлига, 19 тур
    19.02.2023 1' - 76' Оденсе 0:0 Рандерс Дания. Суперлига, 18 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Оденсе 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 69' -90' Копенгаген (Копенгаген) 7:0 Оденсе (Оденсе)
    24.02.2023 1' -82' Нордшелланд (Фарум) 4:2 Оденсе (Оденсе)
    19.02.2023 1' -76' Оденсе (Оденсе) 0:0 Рандерс (Рандерс)
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