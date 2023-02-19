Натан Скитта - статистика
#22 | Полузащитник
|Имя
|Натан
|Фамилия
|Скитта
|Команда
|Оденсе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 мая 2002 (20 лет)
|Рост
|170
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Натан
|Фамилия
|Скитта
|Команда
|Оденсе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 мая 2002 (20 лет)
|Рост
|170
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|69' - 90'
|Копенгаген
|7:0
|Оденсе
|Дания. Суперлига, 20 тур
|24.02.2023
|1' - 82'
|Нордшелланд
|4:2
|Оденсе
|Дания. Суперлига, 19 тур
|19.02.2023
|1' - 76'
|Оденсе
|0:0
|Рандерс
|Дания. Суперлига, 18 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Оденсе
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|69' -90'
|Копенгаген (Копенгаген)
|7:0
|Оденсе (Оденсе)
|24.02.2023
|1' -82'
|Нордшелланд (Фарум)
|4:2
|Оденсе (Оденсе)
|19.02.2023
|1' -76'
|Оденсе (Оденсе)
|0:0
|Рандерс (Рандерс)