Жозеф Сисей - статистика
#15 | Нападающий
|Имя
|Жозеф
|Фамилия
|Сисей
|Команда
|Мальме
|Состав
|Основной
|Родной город
|Стокгольм
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 июня 1998 (24 года)
|Рост
|178
Стоимость:
€ 750
тыс
|Имя
|Жозеф
|Фамилия
|Сисей
|Команда
|Мальме
|Состав
|Основной
|Родной город
|Стокгольм
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 июня 1998 (24 года)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Мальме
|8
|1
|3
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.10.2022
|1' -90'
|Унион (Берлин)
|1:0
|Мальме (Мальме)
|06.10.2022
|1' -80'
|Мальме (Мальме)
|0:1
|Унион (Берлин)
|15.09.2022
|1' -74'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|3:2
|Мальме (Мальме)
|6'
|08.09.2022
|56' -90'
|Мальме (Мальме)
|0:2
|Брага (Брага)
|25.08.2022
|89' -90'
|Сивасспор (Сивас)
|0:2
|Мальме (Мальме)
|18.08.2022
|1' -90'
|Мальме (Мальме)
|3:1
|Сивасспор (Сивас)
|11.08.2022
|1' -90'
|Дюделанж (Дюделанж)
|2:2
|Мальме (Мальме)
|50' 52'
|04.08.2022
|1' -81'
|Мальме (Мальме)
|3:0
|Дюделанж (Дюделанж)
|54'