Статистика по турнирам

Италия. Серия В 2026/2027 Товарищеские матчи. Сборные 2026 Италия. Кубок 2025/2026 Италия. Серия В 2025/2026 Италия. Кубок 2024/2025 Италия. Серия В 2024/2025 Отборочные матчи к ЧМ. Африка 2024/2025 Швеция. Аллсвенскан 2024 Лига Европы 2022/2023