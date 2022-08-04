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    Жозеф Сисей - статистика

    #15 | Нападающий
    Имя Жозеф
    Фамилия Сисей
    Команда Мальме
    Состав Основной
    Родной город Стокгольм
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 3 июня 1998 (24 года)
    Рост 178
    Стоимость:
    € 750
    тыс
    Статистика по турнирам
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