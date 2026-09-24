Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Египет. Премьер-лига
Команды
Аль-Масри
Мустафа Зейдан
Статистика
€ 300 тыс
Мустафа Зейдан - статистика
Аль-Масри
7 июня 1998 (28), Хельсингборг
#24 | Полузащитник
174 см
Палестина
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Товарищеские матчи. Сборные,
Палестина
2 : 2
24.09.2026
Новая Зеландия
Был в запасе
Статистика по турнирам
Египет. Премьер-лига 2025/2026
Норвегия. Элитсериен 2025
Норвегия. Элитсериен 2024
Отборочные матчи к ЧМ. Азия 2024/2025
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Второй этап 2023/2024
Лига Европы 2022/2023
Лига чемпионов 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Русенборг
20
1
1
2
1
Матчи игрока в этом турнире
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Тромсе
1 : 0
22.11.2025
Русенборг
1' - 68'
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
1 : 0
09.11.2025
Волеренга
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
4 : 2
01.11.2025
Русенборг
58' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Русенборг
2 : 3
05.10.2025
Сарпсборг 08
42' - 82'
82'
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
ХамКам
4 : 0
28.09.2025
Русенборг
69' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 22 тур
Русенборг
1 : 1
21.09.2025
Буде-Глимт
61' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 21 тур
Хаугесунд
0 : 3
14.09.2025
Русенборг
71' - 90'
87'
Норвегия. Элитсериен, 20 тур
Викинг
2 : 1
31.08.2025
Русенборг
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 16 тур
КФУМ-Камератене
4 : 1
03.08.2025
Русенборг
82' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 15 тур
Русенборг
4 : 1
27.07.2025
Тромсе
82' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 14 тур
Сарпсборг 08
2 : 2
18.07.2025
Русенборг
1' - 81'
Норвегия. Элитсериен, 13 тур
Русенборг
2 : 0
13.07.2025
ХамКам
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сандефьорд
2 : 0
06.07.2025
Русенборг
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 11 тур
Русенборг
1 : 1
28.06.2025
Викинг
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 10 тур
Кристиансунд
4 : 1
22.06.2025
Русенборг
1' - 46'
Норвегия. Элитсериен, 9 тур
Русенборг
1 : 1
01.06.2025
КФУМ-Камератене
1' - 86'
Норвегия. Элитсериен, 18 тур
Фредрикстад
0 : 2
28.05.2025
Русенборг
1' - 90'
24'
Норвегия. Элитсериен, 8 тур
Буде-Глимт
4 : 0
24.05.2025
Русенборг
79' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 7 тур
Русенборг
1 : 0
16.05.2025
Хаугесунд
1' - 60'
23'
Норвегия. Элитсериен, 5 тур
Русенборг
3 : 0
04.05.2025
Брюне
75' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 17 тур
Русенборг
1 : 1
01.05.2025
Кристиансунд
1' - 70'
Норвегия. Элитсериен, 4 тур
Русенборг
0 : 0
27.04.2025
Мольде
74' - 90'
89'
Норвегия. Элитсериен, 3 тур
Волеренга
0 : 2
21.04.2025
Русенборг
84' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 2 тур
Русенборг
1 : 0
05.04.2025
Фредрикстад
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 1 тур
Стремсгодсет
1 : 2
29.03.2025
Русенборг
Был в запасе
Главные новости
Дзюба закончил карьеру, но потом передумал; Батраков может перейти в «МЮ» или «Челси», новый клуб Месси и другие новости
02:00
Агент Дзюбы: «Мы переплюнули историю с Роналду»
01:50
2
Жезуш сделал заявление о конфликте с Роналду после 3-й победы Португалии в Лиге наций
01:30
Мостовой отреагировал на завершение карьеры Дзюбы
00:57
1
Журавель – о Роналду: «Наконец-то можно не оглядываться, как павлин распушает хвост»
00:45
Жена Карпина – о выборе имени для сына: «Уже понимаю, в каких местах бомбанет у народа»
00:19
4
Президент российского клуба: «Я выезжаю на переговоры с Дзюбой»
Вчера, 23:59
4
Лига наций. Португалия выиграла без Роналду, первая победа Клоппа, сенсационное поражение Норвегии и другие результаты
Вчера, 23:42
Видео
Карседо пришел в бар к болельщикам «Спартака»
Вчера, 23:35
4
Шнякин – о Губерниеве: «Солома в голове воспламеняется мгновенно»
Вчера, 23:17
2
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+