Статистика по турнирам

Россия. Второй дивизион. Зона Центр 2015/2016 Россия. Молодежное первенство 2014/2015 Россия. Премьер-лига 2014/2015 Россия. ФНЛ 2013/2014 Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Юг 2009 Россия. Первый дивизион 2008