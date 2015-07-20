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    Максим Лепский - статистика

    #77 | Полузащитник
    Имя Максим
    Отчество Станиславович
    Фамилия Лепский
    Команда Арсенал
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 7 декабря 1985 (37 лет)
    Рост 176
    Вес 73
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Арсенал-2 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.08.2015 1' -90' Динамо Бр (Брянск) 0:0 Арсенал-2 (Тула)
    28.07.2015 53' -90' Арсенал-2 (Тула) 2:2 Витязь (Подольск)
    20.07.2015 1' -90' Калуга (Калуга) 2:1 Арсенал-2 (Тула)
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