Максим Лепский - статистика
#77 | Полузащитник
|Имя
|Максим
|Отчество
|Станиславович
|Фамилия
|Лепский
|Команда
|Арсенал
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 декабря 1985 (37 лет)
|Рост
|176
|Вес
|73
|Имя
|Максим
|Отчество
|Станиславович
|Фамилия
|Лепский
|Команда
|Арсенал
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 декабря 1985 (37 лет)
|Рост
|176
|Вес
|73
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Арсенал-2
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.08.2015
|1' -90'
|Динамо Бр (Брянск)
|0:0
|Арсенал-2 (Тула)
|28.07.2015
|53' -90'
|Арсенал-2 (Тула)
|2:2
|Витязь (Подольск)
|20.07.2015
|1' -90'
|Калуга (Калуга)
|2:1
|Арсенал-2 (Тула)