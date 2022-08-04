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    Хосе Ромо - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Хосе
    Фамилия Ромо
    Команда АЕК
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 6 декабря 1993 (29 лет)
    Рост 191
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    АЕК 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.08.2022 Был в запасе АЕК (Ларнака) 3:0 Днепр-1 (Днепр)
    18.08.2022 58' -90' Днепр-1 (Днепр) 1:2 АЕК (Ларнака)
    11.08.2022 Был в запасе Партизан (Белград) 2:2 АЕК (Ларнака)
    04.08.2022 Был в запасе АЕК (Ларнака) 2:1 Партизан (Белград)
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