Хосе Ромо - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Хосе
|Фамилия
|Ромо
|Команда
|АЕК
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|6 декабря 1993 (29 лет)
|Рост
|191
|Имя
|Хосе
|Фамилия
|Ромо
|Команда
|АЕК
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|6 декабря 1993 (29 лет)
|Рост
|191
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|АЕК
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.08.2022
|Был в запасе
|АЕК (Ларнака)
|3:0
|Днепр-1 (Днепр)
|18.08.2022
|58' -90'
|Днепр-1 (Днепр)
|1:2
|АЕК (Ларнака)
|11.08.2022
|Был в запасе
|Партизан (Белград)
|2:2
|АЕК (Ларнака)
|04.08.2022
|Был в запасе
|АЕК (Ларнака)
|2:1
|Партизан (Белград)