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Кипр. Первый Дивизион, 2 тур

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Кипр. Первый Дивизион, 3 тур

Был в запасе

Кипр. Первый Дивизион, 4 тур

Матчи за последние 30 дней

Статистика по турнирам

Товарищеские матчи. Сборные 2026 Кипр. Первый Дивизион 2025/2026 Лига конференций 2025/2026 Кипр. Первый Дивизион 2024/2025 Лига конференций 2024/2025 Кипр. Первый Дивизион 2023/2024 Лига Европы 2022/2023 Лига конференций 2022/2023