Анхель Гарсия - статистика
#14 | Защитник
|Имя
|Анхель
|Фамилия
|Гарсия
|Команда
|АЕК
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мадрид
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 февраля 1993 (30 лет)
|Рост
|185
|Имя
|Анхель
|Фамилия
|Гарсия
|Команда
|АЕК
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мадрид
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 февраля 1993 (30 лет)
|Рост
|185
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|23.02.2023
|1' - 90'
|Днепр-1
|0:0
|АЕК
|Лига конференций, 1/16 финала, ответный матч
|13'
|16.02.2023
|1' - 90'
|АЕК
|1:0
|Днепр-1
|Лига конференций, 1/16 финала, первый матч
|84' 39'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|АЕК
|6
|1
|0
|2
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.11.2022
|1' -90'
|Ренн (Ренн)
|1:1
|АЕК (Ларнака)
|06.10.2022
|1' -90'
|Фенербахче (Стамбул)
|2:0
|АЕК (Ларнака)
|15.09.2022
|1' -90'
|Динамо (Киев)
|0:1
|АЕК (Ларнака)
|42'
|08.09.2022
|1' -90'
|АЕК (Ларнака)
|1:2
|Ренн (Ренн)
|25.08.2022
|74' -90'
|АЕК (Ларнака)
|3:0
|Днепр-1 (Днепр)
|90'
|04.08.2022
|1' -81'
|АЕК (Ларнака)
|2:1
|Партизан (Белград)
|34'