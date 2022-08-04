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    Анхель Гарсия - статистика

    #14 | Защитник
    Имя Анхель
    Фамилия Гарсия
    Команда АЕК
    Состав Основной
    Родной город Мадрид
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 3 февраля 1993 (30 лет)
    Рост 185
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    23.02.2023 1' - 90' Днепр-1 0:0 АЕК Лига конференций, 1/16 финала, ответный матч
    13'
    16.02.2023 1' - 90' АЕК 1:0 Днепр-1 Лига конференций, 1/16 финала, первый матч
    84' 39'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    АЕК 6 1 0 2 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.11.2022 1' -90' Ренн (Ренн) 1:1 АЕК (Ларнака)
    06.10.2022 1' -90' Фенербахче (Стамбул) 2:0 АЕК (Ларнака)
    15.09.2022 1' -90' Динамо (Киев) 0:1 АЕК (Ларнака)
    42'
    08.09.2022 1' -90' АЕК (Ларнака) 1:2 Ренн (Ренн)
    25.08.2022 74' -90' АЕК (Ларнака) 3:0 Днепр-1 (Днепр)
    90'
    04.08.2022 1' -81' АЕК (Ларнака) 2:1 Партизан (Белград)
    34'
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