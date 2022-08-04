Роджер - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Роджер
|Фамилия
|Феррейра
|Команда
|ЧФР Клуж
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 марта 1996 (27 лет)
|Рост
|180
|Имя
|Роджер
|Фамилия
|Феррейра
|Команда
|ЧФР Клуж
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 марта 1996 (27 лет)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ЧФР Клуж
|10
|0
|2
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.11.2022
|1' -89'
|ЧФР Клуж (Бухарест)
|1:0
|Балкани (Сува Река)
|27.10.2022
|1' -90'
|Сивасспор (Сивас)
|3:0
|ЧФР Клуж (Бухарест)
|13.10.2022
|1' -89'
|ЧФР Клуж (Бухарест)
|2:0
|Славия (Прага)
|84'
|06.10.2022
|1' -90'
|Славия (Прага)
|0:1
|ЧФР Клуж (Бухарест)
|45'
|15.09.2022
|Был в запасе
|ЧФР Клуж (Бухарест)
|0:1
|Сивасспор (Сивас)
|08.09.2022
|1' -62'
|Балкани (Сува Река)
|1:1
|ЧФР Клуж (Бухарест)
|25.08.2022
|90' -90'
|ЧФР Клуж (Бухарест)
|1:0
|Марибор (Марибор)
|18.08.2022
|1' -88'
|Марибор (Марибор)
|0:0
|ЧФР Клуж (Бухарест)
|11.08.2022
|75' -90'
|ЧФР Клуж (Бухарест)
|1:0
|Шахтер (Солигорск)
|04.08.2022
|1' -90'
|Шахтер (Солигорск)
|0:0
|ЧФР Клуж (Бухарест)
|27.07.2022
|1' -81'
|Интер (Эскальдес)
|1:1
|ЧФР Клуж (Бухарест)