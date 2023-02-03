Энцо Фернандес - статистика
#13 | Полузащитник
|Имя
|Энцо
|Фамилия
|Фернандес
|Команда
|Челси
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 января 2001 (22 года)
|Рост
|180
Стоимость:
€ 55,00
млн
|Имя
|Энцо
|Фамилия
|Фернандес
|Команда
|Челси
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 января 2001 (22 года)
|Рост
|180
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|07.03.2023
|1' - 87'
|Челси
|2:0
|Боруссия
|Лига чемпионов, 1/8 финала, ответный матч
|77'
|04.03.2023
|1' - 84'
|Челси
|1:0
|Лидс
|Англия. Премьер-лига, 26 тур
|26.02.2023
|1' - 90'
|Тоттенхэм
|2:0
|Челси
|Англия. Премьер-лига, 25 тур
|18.02.2023
|1' - 90'
|Челси
|0:1
|Саутгемптон
|Англия. Премьер-лига, 24 тур
|15.02.2023
|1' - 90'
|Боруссия
|1:0
|Челси
|Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч
|11.02.2023
|1' - 90'
|Вест Хэм
|1:1
|Челси
|Англия. Премьер-лига, 23 тур
|16'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Челси
|5
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|1' -84'
|Челси (Лондон)
|1:0
|Лидс (Лидс)
|26.02.2023
|1' -90'
|Тоттенхэм (Лондон)
|2:0
|Челси (Лондон)
|18.02.2023
|1' -90'
|Челси (Лондон)
|0:1
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|11.02.2023
|1' -90'
|Вест Хэм (Лондон)
|1:1
|Челси (Лондон)
|16'
|03.02.2023
|1' -90'
|Челси (Лондон)
|0:0
|Фулхэм (Лондон)