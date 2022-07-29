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    Ильес Зиани - статистика

    #24 | Полузащитник
    Имя Ильес
    Фамилия Зиани
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 20 июня 2003 (19 лет)
    Рост 173
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Юнион СЖ 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.08.2022 1' -90' Мехелен (Мехелен) 3:0 Юнион СЖ (Брюссель)
    56'
    29.07.2022 Был в запасе Юнион СЖ (Брюссель) 1:0 Шарлеруа (Шарлеруа)
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