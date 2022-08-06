Том Пирс - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Том
|Фамилия
|Пирс
|Команда
|Уиган Атлетик
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|12 апреля 1998 (24 года)
|Рост
|185
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Том
|Фамилия
|Пирс
|Команда
|Уиган Атлетик
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|12 апреля 1998 (24 года)
|Рост
|185
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|07.03.2023
|90' - 90'
|Вест Бромвич
|1:0
|Уиган Атлетик
|Англия. Чемпионшип, 29 тур
|04.03.2023
|58' - 90'
|Уиган Атлетик
|1:1
|Бирмингем Сити
|Англия. Чемпионшип, 35 тур
|25.02.2023
|65' - 90'
|Престон
|2:1
|Уиган Атлетик
|Англия. Чемпионшип, 34 тур
|18.02.2023
|Был в запасе
|Уиган Атлетик
|0:0
|Норвич Сити
|Англия. Чемпионшип, 33 тур
|15.02.2023
|46' - 90'
|Бристоль Сити
|1:1
|Уиган Атлетик
|Англия. Чемпионшип, 32 тур
|11.02.2023
|59' - 90'
|Уиган Атлетик
|1:0
|Хаддерсфилд Таун
|Англия. Чемпионшип, 31 тур
|06.02.2023
|55' - 90'
|Блэкберн
|0:0
|Уиган Атлетик
|Англия. Чемпионшип, 30 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Уиган Атлетик
|7
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.03.2023
|90' -90'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|1:0
|Уиган Атлетик (Уиган)
|04.03.2023
|58' -90'
|Уиган Атлетик (Уиган)
|1:1
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|25.02.2023
|65' -90'
|Престон (Престон)
|2:1
|Уиган Атлетик (Уиган)
|18.02.2023
|Был в запасе
|Уиган Атлетик (Уиган)
|0:0
|Норвич Сити (Норвич)
|15.02.2023
|46' -90'
|Бристоль Сити (Бристоль)
|1:1
|Уиган Атлетик (Уиган)
|11.02.2023
|59' -90'
|Уиган Атлетик (Уиган)
|1:0
|Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
|06.02.2023
|55' -90'
|Блэкберн (Блэкберн)
|0:0
|Уиган Атлетик (Уиган)
|30.08.2022
|Был в запасе
|Уиган Атлетик (Уиган)
|1:1
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|13.08.2022
|Был в запасе
|Уиган Атлетик (Уиган)
|1:1
|Бристоль Сити (Бристоль)
|06.08.2022
|Был в запасе
|Норвич Сити (Норвич)
|1:1
|Уиган Атлетик (Уиган)
|30.07.2022
|90' -90'
|Уиган Атлетик (Уиган)
|0:0
|Престон (Престон)