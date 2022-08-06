Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Том Пирс - статистика

    #3 | Защитник
    Имя Том
    Фамилия Пирс
    Команда Уиган Атлетик
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 12 апреля 1998 (24 года)
    Рост 185
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    07.03.2023 90' - 90' Вест Бромвич 1:0 Уиган Атлетик Англия. Чемпионшип, 29 тур
    04.03.2023 58' - 90' Уиган Атлетик 1:1 Бирмингем Сити Англия. Чемпионшип, 35 тур
    25.02.2023 65' - 90' Престон 2:1 Уиган Атлетик Англия. Чемпионшип, 34 тур
    18.02.2023 Был в запасе Уиган Атлетик 0:0 Норвич Сити Англия. Чемпионшип, 33 тур
    15.02.2023 46' - 90' Бристоль Сити 1:1 Уиган Атлетик Англия. Чемпионшип, 32 тур
    11.02.2023 59' - 90' Уиган Атлетик 1:0 Хаддерсфилд Таун Англия. Чемпионшип, 31 тур
    06.02.2023 55' - 90' Блэкберн 0:0 Уиган Атлетик Англия. Чемпионшип, 30 тур
    Статистика по турнирам
    • Читайте нас: 
    11