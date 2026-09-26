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Англия. Вторая лига
Команды
Честерфилд
Том Пирс
Статистика
€ 350 тыс
Том Пирс - статистика
Честерфилд
12 апреля 1998 (28)
#46 | Защитник
185 см
Англия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Англия. Вторая лига, 8 тур
Челтенхэм
2 : 1
26.09.2026
Честерфилд
78' - 90'
Англия. Вторая лига, 7 тур
Честерфилд
2 : 0
19.09.2026
Йорк Сити
85' - 90'
Статистика по турнирам
Англия. Вторая лига 2026/2027
Англия. Вторая лига 2025/2026
США. МЛС 2025
Кубок лиг Северной Америки 2024
США. МЛС 2024
Англия. Кубок 2023/2024
Англия. Кубок лиги 2023/2024
Англия. Первая лига 2023/2024
Англия. Чемпионшип 2022/2023
Англия. Кубок лиги 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Монреаль
20
0
1
2
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 49 тур
Монреаль
1 : 1
04.10.2025
Нэшвилл
Был в запасе
США. МЛС, 43 тур
Торонто
1 : 1
31.08.2025
Монреаль
Был в запасе
США. МЛС, 41 тур
Монреаль
3 : 2
24.08.2025
Остин
81' - 90'
США. МЛС, 38 тур
Монреаль
1 : 1
10.08.2025
Атланта Юнайтед
83' - 90'
США. МЛС, 36 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 3
26.07.2025
Монреаль
Был в запасе
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
20.07.2025
Чикаго Файр
46' - 90'
57'
США. МЛС, 34 тур
Филадельфия Юнион
2 : 1
17.07.2025
Монреаль
46' - 90'
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
1 : 1
13.07.2025
Монреаль
79' - 90'
США. МЛС, 31 тур
Монреаль
1 : 4
06.07.2025
Интер Майами
1' - 69'
США. МЛС, 29 тур
Монреаль
1 : 0
29.06.2025
Нью-Йорк Сити
1' - 90'
США. МЛС, 28 тур
Монреаль
1 : 3
26.06.2025
Цинциннати
1' - 55'
США. МЛС, 27 тур
Динамо Хьюстон
1 : 3
15.06.2025
Монреаль
1' - 69'
54'
США. МЛС, 25 тур
Монреаль
0 : 3
01.06.2025
Нью-Инглэнд Революшн
63' - 90'
США. МЛС, 23 тур
Интер Майами
4 : 2
29.05.2025
Монреаль
1' - 46'
США. МЛС, 22 тур
Монреаль
2 : 2
25.05.2025
Лос-Анджелес
59' - 90'
США. МЛС, 20 тур
Монреаль
1 : 6
17.05.2025
Торонто
1' - 90'
США. МЛС, 19 тур
Монреаль
1 : 1
15.05.2025
Коламбус
46' - 90'
США. МЛС, 17 тур
Нью-Йорк Сити
0 : 1
11.05.2025
Монреаль
79' - 90'
США. МЛС, 16 тур
Монреаль
1 : 2
04.05.2025
Филадельфия Юнион
1' - 83'
36'
США. МЛС, 14 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
1 : 0
26.04.2025
Монреаль
58' - 90'
США. МЛС, 13 тур
Монреаль
0 : 0
20.04.2025
Орландо Сити
70' - 90'
США. МЛС, 10 тур
Коламбус
2 : 1
06.04.2025
Монреаль
Был в запасе
США. МЛС, 9 тур
Чикаго Файр
1 : 1
30.03.2025
Монреаль
Был в запасе
США. МЛС, 7 тур
Нэшвилл
3 : 0
23.03.2025
Монреаль
Был в запасе
США. МЛС, 5 тур
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
09.03.2025
Монреаль
1' - 61'
США. МЛС, 3 тур
Миннесота Юнайтед
1 : 0
02.03.2025
Монреаль
1' - 77'
США. МЛС, 1 тур
Атланта Юнайтед
3 : 2
23.02.2025
Монреаль
46' - 90'
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