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Англия. Чемпионшип
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Сток Сити
Виктор Йоханссон
Статистика
€ 12 млн
Виктор Йоханссон - статистика
Сток Сити
14 сентября 1998 (28), Стокгольм
#1 | Вратарь
186 см
Швеция
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
1' - 90'
Лига наций, 1 тур
Швеция
2 : 1
25.09.2026
Румыния
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Сток Сити
2 : 1
19.09.2026
Шеффилд Юнайтед
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Уотфорд
1 : 2
12.09.2026
Сток Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Кардифф
1 : 1
08.09.2026
Сток Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Сток Сити
4 : 0
05.09.2026
Чарльтон
1' - 90'
Статистика по турнирам
Англия. Кубок лиги 2026/2027
Англия. Чемпионшип 2026/2027
Лига наций 2026/2027
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Команда
И
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Ж
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Сток Сити
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0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок лиги, 1/64 финала
Сток Сити
2 : 0
08.08.2026
Олдхэм
1' - 90'
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