Марк Сайкс - статистика
#17 | Полузащитник
|Имя
|Марк
|Фамилия
|Сайкс
|Команда
|Бристоль Сити
|Состав
|Основной
|Родной город
|Белфаст
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 августа 1997 (25 лет)
|Рост
|182
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€ 900
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|Имя
|Марк
|Фамилия
|Сайкс
|Команда
|Бристоль Сити
|Состав
|Основной
|Родной город
|Белфаст
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 августа 1997 (25 лет)
|Рост
|182
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|07.03.2023
|1' - 77'
|Хаддерсфилд Таун
|0:0
|Бристоль Сити
|Англия. Чемпионшип, 29 тур
|04.03.2023
|1' - 90'
|Кардифф
|2:0
|Бристоль Сити
|Англия. Чемпионшип, 35 тур
|28.02.2023
|1' - 90'
|Бристоль Сити
|0:3
|Манчестер Сити
|Англия. Кубок, 1/8 финала
|25.02.2023
|1' - 90'
|Бристоль Сити
|1:0
|Халл Сити
|Англия. Чемпионшип, 34 тур
|18.02.2023
|1' - 90'
|Сандерленд
|1:1
|Бристоль Сити
|Англия. Чемпионшип, 33 тур
|15.02.2023
|77' - 90'
|Бристоль Сити
|1:1
|Уиган Атлетик
|Англия. Чемпионшип, 32 тур
|90'
|11.02.2023
|1' - 89'
|Бристоль Сити
|1:0
|Норвич Сити
|Англия. Чемпионшип, 31 тур
|23'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бристоль Сити
|29
|4
|1
|3
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.03.2023
|1' -77'
|Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
|0:0
|Бристоль Сити (Бристоль)
|04.03.2023
|1' -90'
|Кардифф (Кардифф)
|2:0
|Бристоль Сити (Бристоль)
|25.02.2023
|1' -90'
|Бристоль Сити (Бристоль)
|1:0
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|18.02.2023
|1' -90'
|Сандерленд (Сандерленд)
|1:1
|Бристоль Сити (Бристоль)
|15.02.2023
|77' -90'
|Бристоль Сити (Бристоль)
|1:1
|Уиган Атлетик (Уиган)
|90'
|11.02.2023
|1' -89'
|Бристоль Сити (Бристоль)
|1:0
|Норвич Сити (Норвич)
|23'
|04.02.2023
|1' -90'
|Престон (Престон)
|1:2
|Бристоль Сити (Бристоль)
|6'
|21.01.2023
|1' -66'
|Бристоль Сити (Бристоль)
|1:1
|Блэкберн (Блэкберн)
|14.01.2023
|1' -90'
|Бристоль Сити (Бристоль)
|4:2
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|47' 66'
|01.01.2023
|Был в запасе
|Ковентри (Ковентри)
|1:1
|Бристоль Сити (Бристоль)
|29.12.2022
|Был в запасе
|Миллуолл (Лондон)
|0:0
|Бристоль Сити (Бристоль)
|26.12.2022
|71' -90'
|Бристоль Сити (Бристоль)
|0:2
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|17.12.2022
|75' -90'
|Бристоль Сити (Бристоль)
|1:2
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|10.12.2022
|46' -90'
|Ротерхэм (Шеффилд)
|1:3
|Бристоль Сити (Бристоль)
|12.11.2022
|Был в запасе
|Бристоль Сити (Бристоль)
|0:0
|Уотфорд (Уотфорд)
|05.11.2022
|Был в запасе
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|1:1
|Бристоль Сити (Бристоль)
|01.11.2022
|1' -60'
|Бристоль Сити (Бристоль)
|0:1
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|29.10.2022
|1' -90'
|Бристоль Сити (Бристоль)
|1:1
|Суонси (Суонси)
|22.10.2022
|1' -90'
|Рединг (Рединг)
|2:0
|Бристоль Сити (Бристоль)
|18.10.2022
|1' -88'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|0:2
|Бристоль Сити (Бристоль)
|71'
|15.10.2022
|1' -61'
|Бристоль Сити (Бристоль)
|1:2
|Миллуолл (Лондон)
|12.10.2022
|1' -90'
|Бристоль Сити (Бристоль)
|2:1
|Престон (Престон)
|54'
|08.10.2022
|1' -46'
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|3:0
|Бристоль Сити (Бристоль)
|04.10.2022
|1' -90'
|Бристоль Сити (Бристоль)
|0:0
|Ковентри (Ковентри)
|01.10.2022
|1' -79'
|Бристоль Сити (Бристоль)
|1:2
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|17.09.2022
|1' -90'
|Бернли (Бернли)
|2:1
|Бристоль Сити (Бристоль)
|14.09.2022
|1' -69'
|Норвич Сити (Норвич)
|3:2
|Бристоль Сити (Бристоль)
|03.09.2022
|1' -90'
|Блэкберн (Блэкберн)
|2:3
|Бристоль Сити (Бристоль)
|31.08.2022
|1' -90'
|Бристоль Сити (Бристоль)
|2:0
|Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
|16.08.2022
|1' -67'
|Бристоль Сити (Бристоль)
|2:0
|Лутон Таун (Лутон)
|67'
|13.08.2022
|1' -90'
|Уиган Атлетик (Уиган)
|1:1
|Бристоль Сити (Бристоль)
|06.08.2022
|1' -66'
|Бристоль Сити (Бристоль)
|2:3
|Сандерленд (Сандерленд)
|58'
|30.07.2022
|1' -60'
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|2:1
|Бристоль Сити (Бристоль)