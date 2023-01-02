Шон МакЛафлин - статистика
#17 | Защитник
|Имя
|Шон
|Фамилия
|МакЛафлин
|Команда
|Халл Сити
|Состав
|Основной
|Родной город
|Корк
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 ноября 1996 (26 лет)
|Рост
|191
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Шон
|Фамилия
|МакЛафлин
|Команда
|Халл Сити
|Состав
|Основной
|Родной город
|Корк
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 ноября 1996 (26 лет)
|Рост
|191
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|03.03.2023
|1' - 90'
|Халл Сити
|2:0
|Вест Бромвич
|Англия. Чемпионшип, 35 тур
|25.02.2023
|1' - 90'
|Бристоль Сити
|1:0
|Халл Сити
|Англия. Чемпионшип, 34 тур
|18.02.2023
|1' - 90'
|Халл Сити
|0:0
|Престон
|Англия. Чемпионшип, 33 тур
|14.02.2023
|1' - 90'
|Норвич Сити
|3:1
|Халл Сити
|Англия. Чемпионшип, 32 тур
|11.02.2023
|1' - 90'
|Сток Сити
|0:0
|Халл Сити
|Англия. Чемпионшип, 31 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Халл Сити
|17
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.03.2023
|1' -90'
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|2:0
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|25.02.2023
|1' -90'
|Бристоль Сити (Бристоль)
|1:0
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|18.02.2023
|1' -90'
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|0:0
|Престон (Престон)
|14.02.2023
|1' -90'
|Норвич Сити (Норвич)
|3:1
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|11.02.2023
|1' -90'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|0:0
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|04.02.2023
|1' -90'
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|1:0
|Кардифф (Кардифф)
|28.01.2023
|1' -90'
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|3:0
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|20.01.2023
|1' -90'
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|1:0
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|14.01.2023
|1' -59'
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|1:1
|Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
|02.01.2023
|1' -90'
|Уиган Атлетик (Уиган)
|1:4
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|85'
|30.12.2022
|1' -90'
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|0:1
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|26.12.2022
|1' -90'
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|1:1
|Блэкпул (Блэкпул)
|17.12.2022
|1' -81'
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|1:1
|Сандерленд (Сандерленд)
|11.12.2022
|1' -90'
|Уотфорд (Уотфорд)
|0:0
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|12.11.2022
|Был в запасе
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|1:2
|Рединг (Рединг)
|08.11.2022
|Был в запасе
|Кардифф (Кардифф)
|2:3
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|05.11.2022
|80' -90'
|Миллуолл (Лондон)
|0:0
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|01.11.2022
|Был в запасе
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|1:3
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|29.10.2022
|Был в запасе
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|0:1
|Блэкберн (Блэкберн)
|22.10.2022
|Был в запасе
|Ротерхэм (Шеффилд)
|2:4
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|19.10.2022
|90' -90'
|Блэкпул (Блэкпул)
|1:3
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|16.10.2022
|Был в запасе
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|0:2
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|30.09.2022
|Был в запасе
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|0:2
|Лутон Таун (Лутон)
|17.09.2022
|Был в запасе
|Суонси (Суонси)
|3:0
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|13.09.2022
|Был в запасе
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|0:3
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|04.09.2022
|77' -90'
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|0:2
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|30.08.2022
|Был в запасе
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|3:1
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|27.08.2022
|Был в запасе
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|3:2
|Ковентри (Ковентри)
|20.08.2022
|Был в запасе
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|5:2
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|16.08.2022
|Был в запасе
|Бернли (Бернли)
|1:1
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|13.08.2022
|Был в запасе
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|2:1
|Норвич Сити (Норвич)
|06.08.2022
|Был в запасе
|Престон (Престон)
|0:0
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|30.07.2022
|Был в запасе
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|2:1
|Бристоль Сити (Бристоль)