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€ 4 млн

Сонни Кэри - статистика

Чарльтон
20 января 2001 (25), Норвич
#14 | Нападающий
184 см
Англия
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Кардифф
3 : 1
19.09.2026
Чарльтон
83' - 90'
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Чарльтон
0 : 0
12.09.2026
Портсмут
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Чарльтон
0 : 0
09.09.2026
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 65'
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Сток Сити
4 : 0
05.09.2026
Чарльтон
Был в запасе
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Чарльтон
1
1
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок лиги, 1/32 финала
Тоттенхэм
5 : 1
26.08.2026
Чарльтон
Был в запасе
Англия. Кубок лиги, 1/64 финала
Челтенхэм
1 : 3
08.08.2026
Чарльтон
1' - 90'
24'
22'
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