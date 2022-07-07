Альяж Крефл - статистика
#43 | Защитник
|Имя
|Альяж
|Фамилия
|Крефл
|Команда
|Олимпия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|20 февраля 1994 (29 лет)
|Рост
|173
|Имя
|Альяж
|Фамилия
|Крефл
|Команда
|Олимпия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|20 февраля 1994 (29 лет)
|Рост
|173
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Олимпия
|3
|1
|1
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.07.2022
|64' -121'
|Олимпия (Любляна)
|2:1
(2:4)п
|Сепси (Сфынту-Георге)
|70' 89'
|14.07.2022
|59' -125'
|Дифферданж (Дифферданж)
|1:2
|Олимпия (Любляна)
|112'
|07.07.2022
|1' -90'
|Олимпия (Любляна)
|1:1
|Дифферданж (Дифферданж)
|10' 90'