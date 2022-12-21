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    Скотт Твайн - статистика

    #11 | Полузащитник
    Имя Скотт
    Фамилия Твайн
    Команда Бернли
    Состав Основной
    Родной город Суиндон
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 14 июля 1999 (23 года)
    Рост 174
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 26' - 90' Блэкпул 0:0 Бернли Англия. Чемпионшип, 35 тур
    25.02.2023 79' - 90' Бернли 4:0 Хаддерсфилд Таун Англия. Чемпионшип, 34 тур
    21.02.2023 1' - 73' Миллуолл 1:1 Бернли Англия. Чемпионшип, 29 тур
    18.02.2023 Был в запасе Лутон Таун 0:1 Бернли Англия. Чемпионшип, 33 тур
    14.02.2023 71' - 90' Бернли 1:1 Уотфорд Англия. Чемпионшип, 32 тур
    11.02.2023 81' - 90' Бернли 3:0 Престон Англия. Чемпионшип, 31 тур
    07.02.2023 1' - 84' Бернли 2:1 Ипсвич Таун Англия. Кубок, 1/16 финала, повторный матч
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Бернли 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.12.2022 82' -90' Манчестер Юнайтед (Манчестер) 2:0 Бернли (Бернли)
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