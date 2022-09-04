Руслан Куль - статистика
#78 | Нападающий
|Имя
|Руслан
|Отчество
|Расимович
|Фамилия
|Куль
|Команда
|Родина
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|22 февраля 2000 (23 года)
|Рост
|187
|Имя
|Руслан
|Отчество
|Расимович
|Фамилия
|Куль
|Команда
|Родина
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|22 февраля 2000 (23 года)
|Рост
|187
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Родина
|13
|1
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|77' -90'
|Родина (Москва)
|2:1
|Шинник (Ярославль)
|80'
|27.11.2022
|Был в запасе
|Волгарь (Астрахань)
|1:1
|Родина (Москва)
|23.10.2022
|1' -90'
|Родина (Москва)
|0:2
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|16.10.2022
|1' -66'
|Уфа (Уфа)
|0:1
|Родина (Москва)
|09.10.2022
|1' -90'
|Родина (Москва)
|0:2
|Енисей (Красноярск)
|01.10.2022
|46' -90'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|2:0
|Родина (Москва)
|25.09.2022
|1' -90'
|Динамо Мх (Махачкала)
|0:0
|Родина (Москва)
|18.09.2022
|1' -71'
|Родина (Москва)
|1:2
|Балтика (Калининград)
|11.09.2022
|1' -68'
|Акрон (Тольятти)
|2:2
|Родина (Москва)
|19' 43'
|04.09.2022
|1' -90'
|Родина (Москва)
|1:2
|Краснодар-2 (Краснодар)
|27.08.2022
|1' -70'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|2:1
|Родина (Москва)
|31'
|21.08.2022
|Был в запасе
|Родина (Москва)
|1:1
|Арсенал (Тула)
|13.08.2022
|1' -46'
|Шинник (Ярославль)
|1:1
|Родина (Москва)
|07.08.2022
|67' -90'
|Родина (Москва)
|0:0
|Волгарь (Астрахань)
|30.07.2022
|88' -90'
|Велес (Москва)
|0:2
|Родина (Москва)