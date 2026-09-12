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Команды
Оренбург
Руслан Куль
Статистика
€ 400 тыс
Руслан Куль - статистика
Оренбург
22 февраля 2000 (26)
#78 | Нападающий
187 см
Россия
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Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Динамо
1 : 0
12.09.2026
Оренбург
1' - 90'
62'
90'
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Оренбург
2 : 2
06.09.2026
Акрон
1' - 90'
Россия. Кубок, 3 тур
Оренбург
1 : 1
02.09.2026
Рубин
46' - 90'
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Товарищеские матчи 2023
Россия. Первая лига 2022/2023
Россия. Премьер-лига 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Оренбург
3
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Кубок, 3 тур
Оренбург
1 : 1
02.09.2026
Рубин
46' - 90'
Россия. Кубок, 2 тур
Родина
1 : 4
18.08.2026
Оренбург
1' - 45'
Россия. Кубок, 1 тур
Спартак
5 : 1
05.08.2026
Оренбург
61' - 90'
75'
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