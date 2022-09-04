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    Руслан Куль - статистика

    #78 | Нападающий
    Имя Руслан
    Отчество Расимович
    Фамилия Куль
    Команда Родина
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 22 февраля 2000 (23 года)
    Рост 187
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 77' - 90' Родина 2:1 Шинник Россия. Первая лига, 21 тур
    80'
    Статистика по турнирам
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