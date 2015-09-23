Статистика по турнирам

Россия. Кубок 2015/2016 Россия. ФНЛ 2015/2016 Россия. ФНЛ 2013/2014 Россия. ФНЛ 2012/2013 Россия. ФНЛ 2011/2012 Россия. Первый дивизион 2010 Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Восток 2009 Россия. Первый дивизион 2008