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    Морган Браун - статистика

    #8 | Полузащитник
    Имя Морган
    Фамилия Браун
    Команда Арис
    Состав Основной
    Родной город Лестер
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 29 ноября 1999 (23 года)
    Рост 182
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Арис 2 0 0 0 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.07.2022 1' -82' Нефтчи (Баку) 3:0 Арис (Лимассол)
    40' 82'
    21.07.2022 1' -82' Арис (Лимассол) 2:0 Нефтчи (Баку)
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