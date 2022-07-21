Морган Браун - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Морган
|Фамилия
|Браун
|Команда
|Арис
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лестер
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|29 ноября 1999 (23 года)
|Рост
|182
|Имя
|Морган
|Фамилия
|Браун
|Команда
|Арис
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лестер
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|29 ноября 1999 (23 года)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Арис
|2
|0
|0
|0
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.07.2022
|1' -82'
|Нефтчи (Баку)
|3:0
|Арис (Лимассол)
|40' 82'
|21.07.2022
|1' -82'
|Арис (Лимассол)
|2:0
|Нефтчи (Баку)