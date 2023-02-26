Камал Миллер - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Камал
|Фамилия
|Миллер
|Команда
|Монреаль Импакт
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 мая 1997 (25 лет)
|Рост
|183
Стоимость:
€ 4,00
млн
|Имя
|Камал
|Фамилия
|Миллер
|Команда
|Монреаль Импакт
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 мая 1997 (25 лет)
|Рост
|183
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 90'
|Остин
|1:0
|Монреаль Импакт
|США. МЛС, 3 тур
|26.02.2023
|1' - 90'
|Интер
|2:0
|Монреаль Импакт
|США. МЛС, 1 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Монреаль Импакт
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -90'
|Остин (Остин)
|1:0
|Монреаль Импакт (Монреаль)
|26.02.2023
|1' -90'
|Интер (Майами)
|2:0
|Монреаль Импакт (Монреаль)