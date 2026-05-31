Статистика по турнирам

Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна 2026 Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна 2025 Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень 2025 Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень 2024 Россия. Кубок 2023/2024 Россия. Первая лига 2023/2024 Россия. Премьер-лига 2023/2024 Россия. Кубок 2022/2023 Россия. Премьер-лига 2022/2023