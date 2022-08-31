Матвей Ивахнов - статистика
#56 | Нападающий
|Имя
|Матвей
|Фамилия
|Ивахнов
|Команда
|Факел
|Состав
|Основной
|Родной город
|Волгоград
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|21 июля 2003 (19 лет)
|Рост
|188
Стоимость:
€ 100
тыс
|Имя
|Матвей
|Фамилия
|Ивахнов
|Команда
|Факел
|Состав
|Основной
|Родной город
|Волгоград
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|21 июля 2003 (19 лет)
|Рост
|188
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Факел
|5
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.11.2022
|1' -46'
|Крылья Советов (Самара)
|1:0
|Факел (Воронеж)
|29'
|16.11.2022
|1' -76'
|Факел (Воронеж)
|0:2
|Зенит (Санкт-Петербург)
|19.10.2022
|1' -46'
|Факел (Воронеж)
|1:2
|Спартак (Москва)
|29.09.2022
|1' -46'
|Факел (Воронеж)
|0:1
|Крылья Советов (Самара)
|15.09.2022
|1' -55'
|Спартак (Москва)
|3:0
|Факел (Воронеж)
|31.08.2022
|Был в запасе
|Зенит (Санкт-Петербург)
|2:0
|Факел (Воронеж)