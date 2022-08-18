Рашид Аканби - статистика
#61 | Нападающий
|Имя
|Рашид
|Фамилия
|Аканби
|Команда
|Шериф
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лагос
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|9 мая 1999 (23 года)
|Рост
|187
|Имя
|Рашид
|Фамилия
|Аканби
|Команда
|Шериф
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лагос
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|9 мая 1999 (23 года)
|Рост
|187
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|23.02.2023
|1' - 90'
|Партизан
|1:3
|Шериф
|Лига конференций, 1/16 финала, ответный матч
|45'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шериф
|8
|2
|1
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.11.2022
|1' -90'
|Шериф (Тирасполь)
|1:0
|Омония (Никосия)
|88' 68'
|27.10.2022
|1' -79'
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|3:0
|Шериф (Тирасполь)
|22'
|13.10.2022
|1' -80'
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|3:0
|Шериф (Тирасполь)
|06.10.2022
|1' -90'
|Шериф (Тирасполь)
|0:2
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|15.09.2022
|1' -73'
|Шериф (Тирасполь)
|0:2
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|08.09.2022
|1' -90'
|Омония (Никосия)
|0:3
|Шериф (Тирасполь)
|2' 76' 8'
|25.08.2022
|1' -90'
|Шериф (Тирасполь)
|1:0
(3:2)п
|Пюник (Ереван)
|18.08.2022
|1' -90'
|Пюник (Ереван)
|0:0
|Шериф (Тирасполь)