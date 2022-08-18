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    Рашид Аканби - статистика

    #61 | Нападающий
    Имя Рашид
    Фамилия Аканби
    Команда Шериф
    Состав Основной
    Родной город Лагос
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 9 мая 1999 (23 года)
    Рост 187
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    23.02.2023 1' - 90' Партизан 1:3 Шериф Лига конференций, 1/16 финала, ответный матч
    45'
    Статистика по турнирам
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