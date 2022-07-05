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    Кристиан Печчи - статистика

    #15 | Полузащитник
    Имя Кристиан
    Фамилия Печчи
    Команда Сент-Джозефс
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 10 мая 1988 (34 года)
    Рост 177
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сент-Джозефс 1 0 0 0 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.07.2022 1' -34' Сент-Джозефс (Гибралтар) 0:4 Славия (Прага)
    34'
    14.07.2022 Был в запасе Ларн (Ларн) 0:1 Сент-Джозефс (Гибралтар)
    05.07.2022 Был в запасе Сент-Джозефс (Гибралтар) 0:0 Ларн (Ларн)
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