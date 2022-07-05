Кристиан Печчи - статистика
#15 | Полузащитник
|Имя
|Кристиан
|Фамилия
|Печчи
|Команда
|Сент-Джозефс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 мая 1988 (34 года)
|Рост
|177
|Имя
|Кристиан
|Фамилия
|Печчи
|Команда
|Сент-Джозефс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 мая 1988 (34 года)
|Рост
|177
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сент-Джозефс
|1
|0
|0
|0
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.07.2022
|1' -34'
|Сент-Джозефс (Гибралтар)
|0:4
|Славия (Прага)
|34'
|14.07.2022
|Был в запасе
|Ларн (Ларн)
|0:1
|Сент-Джозефс (Гибралтар)
|05.07.2022
|Был в запасе
|Сент-Джозефс (Гибралтар)
|0:0
|Ларн (Ларн)